بايدن للصحفيين: تحدثت مع بوتين عنكم!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ممازحا إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن الصحفيين أثناء اتصال مرئي بينهما أمس الثلاثاء.

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وخلال لقاء مع أعضاء الفريق الصحفي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء قال بايدن لهم: "كان يسألني عنكم كثيرا وتحدث كثيرا عنكم".

وجاءت هذه الكلمات مقدمة لتعليق مفصل استعرض الرئيس الأمريكي فيه محاور محادثاته مع بوتين وشرح رؤيته لمستقبل العلاقات مع روسيا.

وأجرى بوتين وبايدن أمس الثلاثاء اتصالا عبر قناة فيديو مغلقة دام ساعتين.

وقال بوتين لنظيره الأمريكي إن مواصلة زحف حلف الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في أوكرانيا يعتبر "خطا أحمر" بالنسبة لموسكو.

من جانبه أكد بايدن نية الولايات المتحدة قديم مساعدة عسكرية إضافية لكييف وتعزيز "الجناح الشرقي" لحلف الناتو.

المصدر: "نوفوستي"