إيران: تفكيك خلية إرهابية في خوزستان
Reuters
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أعلن الأمن الإيراني اليوم الأربعاء أن قواته فككت خلية إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد وألقت القبض على أعضائها.
وقال الأمن الإيراني في بيان له إن الخلية عملت لصالح أجهزة استخبارات أجنبية وكانت مدعومة وممولة من "جهات معادية للثورة خارج البلاد".
وحسب البيان، فإن لهذه الخلية دورا رئيسيا في استهداف دورية للشرطة الإيرانية الصيف الماضي أدى إلى مقتل ضابط وجرح آخر.
المصدر: "تسنيم"
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