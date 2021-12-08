هبوط اضطراري لمقاتلة "إف-35" يابانية

أفادت قناة NHK اليابانية بأن مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية نفذت هبوطا اضطراريا اليوم الأربعاء في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال البلاد.

وأوضحت القناة أن المقاتلة المتمركزة في قاعدة "ميساوا" الجوية هبطت اضطراريا في مطار هاكوداته من غير أن تظهر أي أضرار على هيكلها.

وحسب القناة، فإن حياة الطيار ليست في خطر ونجا من الإصابات.

ويجري التحقيق في أسباب الحادث، فيما تم إغلاق مدرج المطار مؤقتا.

المصدر: وكالات