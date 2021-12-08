هبوط اضطراري لمقاتلة "إف-35" يابانية
Reuters KYODO
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أفادت قناة NHK اليابانية بأن مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية نفذت هبوطا اضطراريا اليوم الأربعاء في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال البلاد.
وأوضحت القناة أن المقاتلة المتمركزة في قاعدة "ميساوا" الجوية هبطت اضطراريا في مطار هاكوداته من غير أن تظهر أي أضرار على هيكلها.
وحسب القناة، فإن حياة الطيار ليست في خطر ونجا من الإصابات.
ويجري التحقيق في أسباب الحادث، فيما تم إغلاق مدرج المطار مؤقتا.
航空自衛隊によりますと、午後0時18分ごろ、青森県の三沢基地に所属するF35戦闘機1機が、函館空港に緊急着陸したということです。— NHKニュース (@nhk_news) December 8, 2021
緊急着陸の理由は分かっておらず、航空自衛隊が詳しく調べています。https://t.co/XeDlxWAG3M#nhk_videopic.twitter.com/8PNsK5dXfj
المصدر: وكالات
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