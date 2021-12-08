كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أكدت أمس الثلاثاء تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، لدى طلاب أجانب في جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وكيونغهي وسيئول الوطنية.

وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها سيئول إصابات بمتحور "أوميكرون".

المصدر: يونهاب