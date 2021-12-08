كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.
وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أكدت أمس الثلاثاء تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، لدى طلاب أجانب في جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وكيونغهي وسيئول الوطنية.
وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها سيئول إصابات بمتحور "أوميكرون".
المصدر: يونهاب
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