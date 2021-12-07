المشرعون الأمريكيون يعتزمون رصد 4 مليارات دولار لمبادرة "احتواء روسيا في أوروبا"

وافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية الدفاع للسنة المالية الحالية التي ترصد 4 مليارات دولار لبرنامج مبادرة الاحتواء الأوروبية الموجه ضد روسيا.

وجاء في بيان صدر عن المجلس: ""مشروع الميزانية يشمل ما مجموعه 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية، وهو ما يزيد بمقدار 569.8 مليون دولار عما طلبه البيت الأبيض في بداية العام والبالغ 3.43 مليار دولار".

وبحسب الوثيقة، فإن "أعضاء الكونغرس يلزمون الإدارة الأمريكية مرتين في السنة بتقديم تقرير عن عمليات النفوذ الروسي والحملات ضد التحالفات والشراكات العسكرية الأمريكية".

وأشارت الوثيقة، إلى أن "المشرعين يعتزمون تخصيص 150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق"، حيث طلب البيت الأبيض حوالي 105 ملايين دولار لهذا الغرض.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على مشروع الميزانية البالغ حوالي 770 مليار دولار من قبل مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ذلك يجب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتم إطلاق مبادرة الاحتواء الأوروبية عام 2014، وتهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

المصدر: "تاس"