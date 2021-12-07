"رمي القمامة المزيفة".. زاخاروفا ترد على "سي إن إن"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إعلان "سي إن إن" عن استعداد واشنطن لإجلاء الأمريكيين عن أوكرانيا في حال "الغزو الروسي"، ليس إلا "هراء وهلوسة".

وكتبت زاخاروفا على "تيليغرام": "يكتسب الشغف بأوكرانيا زخما كبيرا، مما يرفع التهيئات غير الصحية لـ"العدوان الروسي" إلى مستوى النوبة.. لقد قامت واشنطن للتو بحشو آخر للمعلومات حول هذا الموضوع، وبدلا من ذلك، يتم التخلص من القمامة المزيفة.. نحن نعرف مصادر "سي إن إن" هذه".

وأعلنت الشبكة الأمريكية الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "البنتاغون يضع سيناريو لإجلاء الأمريكيين عن أوكرانيا في حال هجوم روسيا عليها".

من جهته، نفى الكرملين مرارا تقارير وسائل الإعلام الغربية عن غزو وشيك مزعوم لأوكرانيا، وأشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، إلى أن "الهستيريا يتم تفجيرها بشكل مصطنع".

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بنشاط على تعزيز وجودهم العسكري في البحر الأسود، إذ أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "واشنطن تحاول تشكيل مجموعة من القوات بالقرب من الحدود الروسية في حال التوصل إلى حل عسكري للنزاع في جنوب شرق أوكرانيا".

المصدر: "سبوتنيك"