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بوتين يجري غدا مباحثات مع رئيس وزراء اليونان

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بوتين يجري غدا مباحثات مع رئيس وزراء اليونان
Sputnik
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قال مصدر في المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري غدا الأربعاء في منتجع سوتشي، محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أنه سيتم خلال المباحثات بحث ومناقشة التعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

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وأضاف المصدر: "في 8 ديسمبر في سوتشي، ستجري محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ومن المقرر خلالها، مناقشة إجمالي قضايا التعاون الروسي اليوناني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

المصدر: نوفوستي

 

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