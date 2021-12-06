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فرنسا تغلق النوادي الليلية حتى نهاية العام بسبب كورونا

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فرنسا تغلق النوادي الليلية حتى نهاية العام بسبب كورونا
Reuters GONZALO FUENTES
العاصمة الفرنسية باريس - أرشيف
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أنه تقرر إغلاق النوادي الليلية أربعة أسابيع اعتبارا من الاثنين المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.

وطالب كاستكس المواطنين الفرنسيين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، مشددا على أنه "لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى".

من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن "فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بمتحور (أوميكرون)، انتقلت العدوى في 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا".

وأضاف: "الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية".

المصدر: "رويترز"

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