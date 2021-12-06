الولايات المتحدة تعلن المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المزمعة مطلع العام المقبل.

وقال البيت الأبيض إنه "بسبب سجل حقوق الإنسان في الصين، فإننا لن نرسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب و"يحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل".

ووردت الحكومة الصينية بإدانة القرار، قائلة إن الأولمبياد لا ينبغي أن يكون "منصة لعروض سياسية" وحذرت من "إجراءات مضادة حازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "يواصل السياسيون الأمريكيون الترويج للمقاطعات الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية... إنهم يتلاعبون بالسياسة"، مشيرا إلى أنه "في الأصل لم تتم دعوة السياسيين الأمريكيين".

المصدر: abc news