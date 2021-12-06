كيشيدا: اليابان ستسعى لدفع الصين لاتخاذ سلوك مسؤول

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم، إن حكومة بلاده ستسعى للحصول على سلوك مسؤول من جانب الصين، وستقوم ببناء علاقات مستقرة وذات طابع بناء مع بكين.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، مقدما برنامج عمل حكومته أمام البرلمان:"فيما يتعلق بالصين، سنصر في كل مجال يجب الإصرار فيه، وسنطالب الصين بحزم باتخاذ إجراءات مسؤولة، والتعاون في حل المشاكل المشتركة، والسعي لبناء علاقات بناءة ومستقرة".

وفي حديثه عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، وصف رئيس الحكومة اليابانية هذه الدولة، "بالجار المهم"، وشدد على أن بلاده ستبني العلاقات معها في إطار موقفها المطرد، وتسعى إلى الحصول منها على خطوات جوابية مناسبة.

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وأكد كيشيدا مرة أخرى، أنه مستعد لعقد لقاء شخصي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دون أي شروط مسبقة.

وأضاف رئيس الحكومة اليابانية، أن طوكيو تسعى لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة حل موضوع برنامج كوريا الشمالية الصاروخي - النووي، وكذلك مشكلة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم المخابرات الكورية الشمالية. وشدد رئيس الحكومة اليابانية على أن "مشكلة المواطنين المختطفين، هي أهم مشكلة".

ونوه كيشيدا، بأن حكومته ستواصل التعاون النشط مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومع الدول الأوروبية، وستسعى لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حرة ومفتوحة من خلال تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند.

المصدر: تاس