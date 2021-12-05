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مصرع 3 متزلجين بانهيار ثلجي في النمسا

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مصرع 3 متزلجين بانهيار ثلجي في النمسا
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انهيار ثلجي في إقليم سالزبورغ النمساوي
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بانهيار ثلجي في النمسا وفق ما أفادت "أسوشيتد برس" اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة المحلية.

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وحسب الوكالة انطلق 11 متزلجا برحلة في إقليم سالزبورغ الفيدرالي، حيث وقع ثمانية منهم تحت طبقة ثلجية تبلغ سماكتها 200 متر، وذلك أثناء صعودهم منحدرا جبليا.

وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد المجموعة، وجميعهم مواطنون نمساويون تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

 

المصدر: "نوفوستي"

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