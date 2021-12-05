السنغال تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون"

قال مختبر لفحوص كوفيد-19 في السنغال اليوم الأحد إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وأضاف أن سائحا مصابا شارك في مظاهرة في العاصمة دكار الشهر الماضي مع حوالي 300 من جنسيات مختلفة.

وكان الرجل البالغ من العمر 58 عاما في زيارة، قادما من دولة أخرى في غرب إفريقيا، وأثبتت الاختبارات إصابته لدى مغادرته السنغال يوم الجمعة.

وأفاد مختبر معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية ومقره دكار في بيان، بأن الرجل يخضع للحجر الصحي ولا تظهر عليه أي أعراض.

المصدر: رويترز