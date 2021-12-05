أولاف شولتس يشدد على مسؤولية ألمانيا في مكافحة تغيّر المناخ

أكد المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس أنه على ألمانيا أن تكون نموذجا يحتذى في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبرى أن "تأخذ زمام المبادرة".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سيتولى مهامه الأسبوع القادم: "نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح ذلك"، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.

وأضاف: "سنفعل ذلك لأنفسنا وفي نفس الوقت من أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهارا في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء".

ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) شولتس مستشارا، لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف.

وسيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضا نائبا للمستشار أولاف شولتس.

وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرمة مع الخضر واللبراليين لخلافة حكومة أنغيلا ميركل.

وصوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

المصدر: أ ف ب