ألمانيا.. العثور على 5 جثث في منزل بضواحي برلين

عثرت الشرطة على جثث 5 أشخاص في منزل ببلدة كونيغس ووسترهاوزن جنوبي العاصمة الألمانية برلين، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "ننطلق من أنها جريمة قتل"، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت منتصف نهار اليوم بلاغا من مواطن استغرب عدم ظهور سكان المنزل منذ فترة طويلة.

وذكر ممثل النيابة أن الجثث تعود لبالغين اثنين وثلاثة أطفال، وتظهر عليها آثار طلقات نارية وطعنات.

وحسب وسائل إعلام، فإنه كان يفترض أن يخضع القتلى للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

Königs Wusterhausen: Fünf Tote in Wohnhaus gefunden – darunter drei Kinder https://t.co/XuhHsQl6qS — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) December 4, 2021

المصدر: وكالات + وسائل إعلام ألمانية