بعد مغادرتها.. يونكر يبوح بما كان يزعجه في شخصية ميركل

تحدث رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، عن الصفات التي تثير انزعاجه في سلوك المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل.

وقال يونكر، في حديث لصحيفة Die Welt: "لا ألومها على مشاكل أوروبا، ولكن في بعض الأحيان كان يزعجني أنها تحتاج للكثير من الوقت للانتقال من التفكير في النتيجة النهائية إلى ما يحدث الآن"، وأشار إلى ذلك بدا واضحا بشكل خاص في ذروة أزمة الهجرة في عام 2015.

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لكن جان كلود يونكر، مقتنع في نفس الوقت، بأنها شغلت المكان المناسب في الوقت المناسب.

واعترف يونكر أيضا أنه سيشتاق لميركل، التي ووفقا له، كانت تملك القدرة على الاستماع وإعطاء اهتمام متساو للجميع، وإلى جانب ذلك، لم تحاول أبدا أن تتميز عن الآخرين.

ويشار إلى أن ميركل ستتخلى رسميا عن مهام المستشارة الألمانية، بعد انتخاب البرلمان لأولاف شولتس، ليشغل منصل المستشار في 8 ديسمبر كما هو متوقع.

المصدر: نوفوستي