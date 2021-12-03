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مصدر: مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالي

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مصدر: مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالي
Reuters
قوات الأمن الحكومية في مالي - أرشيف
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أكد مصدر محلي مطلع أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي.

وذكر المصدر أن "الهجوم وقع في شرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي".

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في وقت سابق، أن "مجهولين أطلقوا النار على قافلة تابعة للمنظمة، مما أسفر عن مقتل مدني متعاون مع قوات حفظ السلام وإصابة آخر".

وبدأ النزاع المسلح في مالي بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة في عام 2012، وتفاقم الوضع في البلاد بسبب الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

المصدر: "نوفوستي"

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