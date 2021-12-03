فرنسا تجلي أكثر من 300 شخص من أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إجلاء 258 أفغانيا و11 فرنسيا، ونحو 60 هولنديا وذويهم عن أفغانستان.

وقالت الوزارة إن العملية نظمت بمساعدة قطر.

ومنذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان، أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

المصدر: "رويترز"