موسكو: واشنطن مستمرة في إثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكد المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تواصل مع حلفائها إثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا، في المنظمة التي باتت الدول تملّ من تصريحاتها.

وأضاف شولغين في تصريحات صحفية: "لقد أظهرت الدورة السادسة والعشرون للمنظمة عمق الانقسام فيها، حيث تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروأطلسيون إثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا... العديد من دول المنظمة سئمت من هذه المناقشات التي تثيرها واشنطن وحلفاؤها، كما أعربت المزيد من الأصوات عن الحاجة إلى وقف تسييس العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة عملها إلى قناة طبيعية غير مسيسة".

إقرأ المزيد

وتابع: "يوضح هذا مرة أخرى أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مسارها لتحويل المنظمة إلى أداة لخدمة مصالحها الجيوسياسية".

وختم بالقول: روسيا ستواصل بذل كل جهد لاستعادة سيادة القانون الدولي، والحفاظ على سلامة الاتفاقية وتطبيع عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: نوفوستي