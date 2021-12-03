الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن حادث مسلح في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن عسكريا أذربيجانيا تمكن من تصفية مهاجم أرمني عند قيامه باعتداء مسلح في منطقة قره باغ. وذكرت الوزارة أنه تم إبلاغ قوة حفظ السلام الروسية بالحادث.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم 3 ديسمبر، تعرض جندي خلال مناوبته القتالية في موقع للجيش الأذربيجاني في إقليم خوجافيند، لهجوم من قبل شخص أرمني. وخلال ذلك حاول المهاجم الاستيلاء على سلاح العسكري الأذربيجاني وهو ما دفع الأخير لإطلاق الرصاص في الهواء محذرا المهاجم ومن ثم تصفيته خلال الدفاع عن النفس".

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وقام الجانب الأذربيجاني، بإبلاغ قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة الروسي- التركي المشترك، بوقوع الحادث.

وذكرت الوزارة أن التحقيق جار في الوقت الراهن لتحديد كل تفاصيل الحادث.

المصدر: نوفوستي