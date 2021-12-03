الجيش الفلبيني يعلن مقتل زعيم "تمرد إسلامي" موال لداعش جنوب البلاد

أفاد مسؤولون عسكريون بمقل "زعيم تمرد إسلامي" وأربعة من رجاله في اشتباك بجنوب البلاد مع القوات الفلبينية في أحدث انتكاسة لقوات المتمردين المتحالفة مع تنظيم "داعش".

وقال الجنرال جوفيماكس يوي، "إن قوات الجيش قتلت عاصم كاريندا وأربعة آخرين في معركة بالأسلحة النارية في قرية ريفية بالقرب من بلدة ماماسابانو يوم الخميس، بعد أكثر من شهر بقليل من توليه زعامة داعش، وهي جماعة إسلامية مسلحة قتل زعيمها السابق في هجوم للجيش".

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ولم يعلن الجيش عن أي خسائر في صفوفه خلال تبادل إطلاق النار الذي استمر ساعة في مقاطعة ماغوينداناو.

ولا تزال هناك مجموعات صغيرة من "المتمردين المسلمين"، الذين تعهدوا بالولاء لتنظيم "داعش"، في جنوب البلاد، رغم اتفاق السلام لعام 2014 بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية"، أكبر جماعة حرب عصابات، والتي تخلت عن محاولتها الانفصالية وتبنت الحكم الذاتي للمسلمين في الثلث الجنوبي من البلاد التي تسودها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى حد كبير.

المصدر: أسوشيتد بريس