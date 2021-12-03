إجلاء 25 سائحا روسيا من جنوب إفريقيا

قال أندريه كريلوف المدير التجاري لإحدى شركات اللياقة البدنية الروسية، إن مؤسسته نظمت رحلة طيران مستأجرة نقلت خلالها 25 مواطنا روسيا من جنوب إفريقيا.

وذكر كريلوف، إن جميع الذين تم إجلاؤهم كانوا من زبائن الشركة، وهم حاليا يخضعون للحجر الصحي.

وأشار كريلوف، إلى أنه كان بمقدور الأشخاص الذين ليسوا من عملاء الشركة، شراء تذكرة على متن هذه الطائرة مقابل 15 ألف يورو.

وأضاف كريلوف: "نعم، وصلت الطائرة بالفعل صباح اليوم إلى موسكو. وكان على متنها 25 شخصا".

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وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.

وهناك مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

المصدر: وكالات