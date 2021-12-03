موشيه يعالون: المفاوضات مع إيران يجب أن تنتهي فورا ومشروعها يجب أن يتوقف نهائيا

قال وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، إن المشروع النووي الإيراني يجب أن "يتوقف نهائيا وبأسرع وقت ممكن وإن المفاوضات الجارية في فيينا خطأ فادح".

ورأى يعالون أن "النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا ولكنه يضر بمصالح العديد من الدول من بينها أمريكا".

وقال إنه "من الجيد أن تجعل إسرائيل صوتها مسموعا"، مؤكدا أنه "بدلا من التفكير في المقام الأول في حل عسكري، يجب على إسرائيل أن تظهر استراتيجية من خلال استخلاص دروس القصة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد دعا يوم أمس الخميس إلى "إنهاء فوري للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني"، معتبرا أن "إيران تقوم بابتزاز نووي كتكتيك تفاوضي، وأن الأمر يجب الرد عليه بوقف فوري للمفاوضات معها وبخطوات قاسية من قبل الدول العظمى".

المصدر: i24news