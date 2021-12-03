غروسي: إيران لا تخصب اليورانيوم بدرجة تصل إلى حد صنع أسلحة نووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الخميس، أن إيران لا تخصب اليورانيوم عند مستويات 90٪.

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وقال غروسي في حديث لشبكة CNN: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد كل مكان تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم.. إنهم يخصبون 5٪ و20٪ و60٪ لكن ليس 90٪".

وفي وقت سابق أشار تقرير من إسرائيل إلى أن إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي.

وأكد مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN النبأ، الذي أورده موقع "أكسيوس" لأول مرة، بأن إسرائيل تبادلت معلومات استخبارية مع مسؤولين أمريكيين في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90٪.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن رفض إيران وصول الوكالة إلى بعض منشآتها النووية قد يكون له تأثير على المفاوضات النووية الجارية.

وأضاف غروسي: "لكي تمضي هذه المفاوضات بسلاسة، يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على إخبار الجميع أننا نرى ما يجري وليس هناك سبب للقلق".

واعتبر غروسي أن قدرة وكالة الطاقة الذرية على الوصول إلى ورشة أجهزة الطرد المركزي في كرج في إيران "تعرضت لخطر"، بعد أن منعت إيران الوكالة من مراقبة الوصول إلى المنشأة.

والتقى غروسي كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كاني، في فيينا خلال المحادثات الخميس، حيث أعرب عن "رغبته" في إتاحة الوصول.

المصدر: "سي إن إن"