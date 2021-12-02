الصين: طائرات استطلاع أمريكية حلقت لأكثر من 90 رحلة قرب أجوائنا خلال نوفمبر

أكدت وسائل إعلام صينية أن طائرات الاستطلاع الأمريكية نفذت عددا قياسيا من الرحلات فوق بحر الصين الجنوبي قبالة سواحل الصين خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن بيانات من المركز التحليلي الصيني، أنه "تم تسجيل 94 رحلة من هذا النوع في نوفمبر".

وأضافت: "هذا أعلى بحوالي 30% من الرقم السابق المسجل في فبراير، حيث سجلت 75 طلعة".

وتابعت: "وسعت طائرات التجسس الأمريكية نطاق استطلاعها الشهر الماضي، حيث نفذت طائرة دورية مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية في 29 نوفمبر الماضي رحلة فوق مضيق تايوان".

ولفتت إلى أنه "في 4 نوفمبر تم إشراك أكبر عدد من طائرات الاستطلاع، حيث شاركت 10 طائرات خلال اليوم".

المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" + "تاس"