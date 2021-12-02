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الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس
Reuters PAUL J. RICHARDS
مبنى وزارة الخزانة الأمريكية - أرشيف
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس.

وأشار البيان إلى أنه "وفقا للقائمة المرفقة، ضمت القيود الجديدة 20 فردا و12 منظمة وثلاث طائرات".

وتابع: "تشمل قائمة العقوبات الأمريكية رجل الأعمال ديمتري لوكاشينكو والنجل الأوسط لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

وأضاف: "شملت العقوبات أيضا، شركة (البوتاس) البيلاروسية ونادي الرئيس الرياضي".

وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الالتزامات السيادية لبيلاروس، الصادرة اعتبارا من الثاني من ديسمبر الجاري، ولمدة لا تزيد عن 90 يوما.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في وقت سابق نية الولايات المتحدة تشديد العقوبات على مينسك بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"

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