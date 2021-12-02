بينيت يستعرض مع بلينكن الملف النووي الإيراني

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الملف النووي الإيراني وما يجري خلال المحادثات بين إيران والدول العظمى في فيينا.

وبحسب مكتب بينيت، فإن الأخير تطرق إلى البيان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر خلال المحادثات، والذي يشير إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة الموجودة في منشآة فوردو الواقعة تحت الأرض.

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن

وتناول الحديث بشكل خاص الملف النووي الإيراني، حيث اطلع وزير الخارجية رئيس الوزراء على صورة ما يجري خلال المحادثات بين إيران والدول العظمى في فيينا. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) December 2, 2021

واعتبر بينيت أن إيران تقدم على "ابتزاز نووي" باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وإن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى.

وقال المكتب أن "بينيت وبلينكن بحثا أيضا التعامل مع متحور أوميكرون وتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية وقضية البناء في عطاروت".

المصدر: RT