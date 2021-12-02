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البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

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البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة
Reuters AS/ANT
العاصمة الأفغانية كابل
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين يوم الأربعاء أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد.

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ويهدف هذا التحويل إلى مساعدة أفغانستان على التغلب على آثار تداعي اقتصادها في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على الحكم وانسحاب الولايات المتحدة.

وأوضح المصدران أن الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

المصدر: "رويترز"

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