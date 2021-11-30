إيران: دعم واشنطن للنووي الإسرائيلي يمنع إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن دعم الولايات المتحدة للبرنامج النووي الإسرائيلي يجعل تحقيق شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل أمرا غير ممكن.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها تخت روانجي خلال الاجتماع الثاني لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار، الذي بدأ أعماله الاثنين ولم تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح أن السبيل الأول للتخلص من أسلحة الدمار الشامل هو ضم إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي كعضو غير نووي، والقبول بكل عمليات التفتيش على أنشطتها النووية.

وشدد على أن نطاق شمول المعاهدة يجب أن يكون الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية، ولحين إبرامها، ينبغي إعطاء ضمانات أمنية لازمة من قبل القوى النووية لدول الشرق الأوسط.

وتحدث الدبلوماسي الإيراني عن بعض البيانات الصادرة ضد برنامج بلاده النووي، مؤكدا أنه برنامج سلمي بخلاف "التهديد الأساس المتمثل في أسلحة الدمار الشامل لدى إسرائيل".

المصدر: "فارس"