الصين في ردها على تصريحات أسترالية: غير مسؤولة واتجاه خاطئ نحو نقطة اللا عودة

أعلنت الصين رفضها لتصريحات وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، ووصفتها بأنها تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أنانية، ورأت أنها "سير في الطريق الخطأ إلى نقطة اللا عودة".

وردا على تصريحات داتون الذي تحدث عن انخراط الصين في أنشطة وصفها بـ "المقلقة" على عدد من الأصعدة العسكرية والسياسية، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان إن بلاده "ترفض بشدة التصريحات غير المسؤولة للغاية لوزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون".

وأضاف عبر "تويتر" أن على "السياسيين الأستراليين أن يتوقفوا عن تضخيم خطاب "التهديد الصيني" لتحقيق مكاسب سياسية أنانية، والتوقف عن السير في الطريق الخطأ إلى نقطة اللا عودة".

China firmly rejects the extremely irresponsible remarks of #Australian Defence Minister Peter Dutton. Certain Australian politicians should stop hyping the “China threat” narrative for selfish political gains, and stop going further down the wrong path to the point of no return. pic.twitter.com/WajOXlmp67 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2021

وكان وزير الدفاع الأسترالي قال مؤخرا إن الصين ترتكب أفعالا "مقلقة" لا تتفق مع حديثها عن الترويج للسلام والازدهار في المنطقة، وذلك بعد اكتشاف سفينة صينية تبحر في المنطقة الاقتصادية الأسترالية.

وأشار الوزير إلى الحاجة إلى الحشد العسكري في المحيطين الهندي والهادئ ليكون بمثابة "ضغط مضاد" ضد الصين.

وكان داتون، سبق وأعلن أن بلاده وقعت أول اتفاقية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار شراكة "أوكوس" لتبادل المعلومات السرية حول الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وتعليقا على الإعلان، قالت بكين إن تلك الإجراءات تؤدي إلى زيادة شدة التوتر في المنطقة، وتستفز سباق التسلح، وتجعل السلام والاستقرار الإقليميين يواجهان تهديدات، بالإضافة إلى أنها تنسف الجهود الدولية في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: "سبوتنيك"