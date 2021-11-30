أذربيجان.. مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أثناء طلعة تدريبية

أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين في تحطم مروحية عسكرية.

وعبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث.

ونشرت السلطات الرسمية قائمة القتلى والجرحى.

وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام في وقت سابق من اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت إجراء تحقيقات مشتركة.

المصدر: نوفوستي