وزير الخارجية الإيراني يجري محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عبد اللهيان أشار خلال الاتصال إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على تطوير العلاقات مع دول الجوار ولا سيما الإمارات، وشدد في هذا السياق على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين.

واعتبر عبد اللهيان أن العلاقات الثنائية مع الإمارات تمضي إلى الأمام وتتعزز، وقال إن الحكومة الجديدة في إيران عازمة على مواصلة التشاور والتعاون الفعال مع الدول الصديقة والجارة، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لنائب الوزير في الشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى الإمارات والمحادثات الإيجابية بين البلدين.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي لزيارة إيران.

وشكر بن زايد، حسب البيان، عبد اللهيان "على إقامة علاقات وطيدة ومستمرة مع الإمارات، واعتبرها مؤشرا على جهود البلدين لتطوير العلاقات".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول بعض القضايا القنصلية وموضوعات متعلقة بالرعايا الإيرانيين، حيث وعد الجانب الإماراتي بالمساعدة والمتابعة بشأنها".

المصدر: RT