موسكو: بدء اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران في فيينا

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بدء اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في إطار مفاوضات إحياء الصفقة في فيينا، اليوم الاثنين.

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بعدة صور: "بدأ الآن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة بمشاركة الفريق الإيراني الجديد الذي يقوده علي باقري كني".

The meeting of the Joint Commission on #JCPOA with participation of the new Iranian team led by @Bagheri_Kani has just started. pic.twitter.com/HetjcqhbBS — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 29, 2021

كما أفادت طهران ببدء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بمشاركة المفوضية الأوروبية، التي تتوسط في الحوار، وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا، أن الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.

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ويستضيف فندق "كوبورغ"، الموقع التقليدي للمفاوضات، اجتماعا على مستوى المدراء السياسيين للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، منصبه في أغسطس 2021.

وعشية الجولة الجديدة قال أوليانوف: "لدينا تصميم إيجابي بمعنى أنه لا بد من بذل كل الجهود لإنجاز المفاوضات بنجاح، لأن البديل لهذا يتراوح بين السيئ إلى السيئ جدا. الفرص للتوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، أما يوم غد فمن المرجو بالدرجة الأولى الاستماع إلى موقف شركائنا الإيرانيين في الجولة السابعة".

واستضافت فيينا من أبريل حتى يونيو العام الحالي 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما شاركت الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT