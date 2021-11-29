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السفير الأمريكي الجديد يصل إلى إسرائيل ويتوجه إلى الحجر الصحي

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السفير الأمريكي الجديد يصل إلى إسرائيل ويتوجه إلى الحجر الصحي
Reuters
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وصل السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، توماس نايدس، اليوم الإثنين، إلى تل أبيب، وتوجه إلى منزله في القدس، حيث سيخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام.

في مقطع فيديو تم تسجيله بعد ساعات من وصوله، تحدث نايدس عن رحلته الأولى إلى إسرائيل عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، ووصفها بأنها "حلم أصبح حقيقة"، وقال: "الروابط بين بلدينا، كما قال الرئيس جو بايدن، غير قابلة للكسر".

وأضاف: "لا يوجد امتياز أكبر مما طلب مني القيام به، لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة إسرائيل".

وقال نايدس في تغريدة: "سأقضي أول أيامي في الحجر الصحي، اتباعا لأحدث إرشادات كوفيد-19. أتوجه بالشكر إلى الطاقم الطبي المتفاني في مستشفى بن غوريون الذي يعمل على الحفاظ على سلامتنا جميعا. أنتظر بفارغ الصبر نتيجة اختبار سلبية حتى أتمكن من مقابلة العديد منكم قريبا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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