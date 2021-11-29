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الخارجية الروسية: التحضيرات جارية لعقد قمة بين بوتين وبايدن وقد تكون عبر جسر تلفزيوني

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الخارجية الروسية: التحضيرات جارية لعقد قمة بين بوتين وبايدن وقد تكون عبر جسر تلفزيوني
Sputnik Nina Zotina
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
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أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التحضيرات جارية لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أن الحديث قد يدور عن اتصال غير فعلي.

وقال ريابكوف للصحفيين إن التحضيرات للقاء القمة دخلت مرحلتها المتقدمة، مضيفا: "أعتقد أن المسألة ستتضح في الأجل القريب. والحديث يدور في هذه المرحلة عن اتصال غير فعلي، لكن ذلك لا يقلل من أهمية الحدث على الإطلاق.. بالعكس يبدو لي أن الاتصال بين الرئيسين سيكون حدثا هاما جدا، نظرا لمجمل الظروف والمشكلات الموجودة حاليا في العلاقات الثنائية وعلى الساحة الدولية".

وأضاف: "لكن ليس واضحا تماما في الوقت الحالي متى بالضبط وبأي صيغة سيجري هذا الاتصال".

 

المصدر: "تاس"

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