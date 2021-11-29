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الرئيس الصيني: بكين سترسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

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الرئيس الصيني: بكين سترسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا
Reuters Jason Lee
الرئيس الصيني، شي جين بينغ
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن بكين سترسل مليار جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا إلى إفريقيا.

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وفي كلمة ألقاها أمام منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أشار شي جين بينغ إلى أنه سيجري إنشاء مركز صيني أفريقي لتزويد المؤسسات المالية الأفريقية بخط ائتمان قيمته عشرة مليارات دولار.

وأكد أن الصين ستشجع شركائها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

المصدر: "رويترز"

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