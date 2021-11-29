وزير الصحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن أوميكرون ولا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلادنا

قال وزير الصحة جنوب إفريقيا إنه لا داعي للهلع بشأن المتحور الجديد"أوميكرون" ولا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلادنا.

وأضاف الوزير جو فالا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إنه لا داعي للهلع من المتحول أوميكرون".

وتابع قائلا: "إن العلماء يجرون الأبحاث لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقاحات أن تحمي من المرض الشديد"، مضيفا أن حكومة جنوب إفريقيا تبذل قصارى جهدها لإعداد منشآتها الصحية للتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون.

ولفت الوزير إلى إن إجراءات حظرالرحلات من جنوب إفريقيا التي فرضتها بعض الدول لاتساعد وإنما تزيد الأمور تعقيدا.

وأضاف الوزير أن المسؤولين يتواصلون مع الدول التي فرضت قيودا على السفر على دول جنوب إفريقيا لمحاولة حملها على التراجع عن ذلك.

من جهته قال خبير صحة في الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، في تصريحات صحفية،"هنالك المزيد من الإصابات المتكررة لكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد 19 الشديد".

وتابع قائلا: "إن لقاحات كوفيد الحالية ربما تكون فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة الناتجة من الإصابة بأوميكرون" لكنه في الوقت نفسه أكد أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان أوميكرون يؤدي إلى أعراض سريرية أكثر شدة من المتغيرات السابقة.

المصدر: رويترز