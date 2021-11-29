اكتشاف 6 إصابات جديدة بسلالة "أوميكرون" في إسكتلندا

رصدت السلطات الصحية في إسكتلندا (بريطانيا) 6 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون".

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وقالت الحكومة الإسكتلندية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على 4 حالات في لاناركشاير، واثنتين في منطقة غلاسكو وكلايد الكبرى.

وأشارت إلى أنه يتم تتبع الاتصالات الأخيرة لهذه الحالات لتحديد من أين جاء الفيروس والعثور على أي شخص آخر قد يكون مصابا.

وقال وزير الصحة في إسكتلندا، حمزة يوسف، إنه "وقت مقلق" بالنسبة لستة أشخاص مع المتحور الجديد، مضيفا: "سيتلقى الجميع مساعدة الخبراء ودعمهم، وستتولى هيئة الصحة العامة في اسكتلندا تتبعا محسنا للمخالطين في جميع الحالات".

وتابع الوزير: "سيساعد هذا في تحديد حاملي الفيروس وأي أفراد آخرين اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة".

المصدر: BBC