اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لتلافي انتشار "أوميكرون"
Reuters
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قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين اليوم الاثنين: "سنحظر دخول الأجانب من كل أنحاء العالم اعتبارا من 30 نوفمبر".
حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.
المصدر: أ ف ب
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