قرغيزيا.. 5 أحزاب ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية

أعلن ممثلو 5 أحزاب في قرغيزيا رفضهم لنتائج انتخابات نواب البرلمان الوطني، التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وقالوا في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين: "لا نعترف بنتائج هذه الانتخابات، ونطالب بإبطالها وإجراء تصويت جديد".

واعتبرت الأحزاب الخمسة "وئام الشعب"، و"الإصلاح"، و"الوطن"، و"الحرية"، و" حزب الاشتراكيين الديمقراطيين"، أن نتائج الانتخابات مزورة.

وانقطع الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية يوم الأحد، أثناء معالجة المعلومات الواردة من مراكز الاقتراع، عن العمل لفترة قضيرة.

وبعد استئناف عمله ظهرت عليه معلومات تختلف عن النسخة السابقة، وقالت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نورزهان شيلدابيكوفا، إن المشاكل في الموقع كانت مرتبطة بأخطاء في البرنامج، وتمت معالجتها.

المصدر: تاس