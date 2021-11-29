البرازيل تسجل 92 وفاة جديدة بكورونا
Reuters PILAR OLIVARES
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أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل يوم الأحد تسجيل 92 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614278 في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليونا.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
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