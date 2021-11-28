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كندا تعلن تسجيل إصابتين بمتحور "أوميكرون"

أخبار العالم

كندا تعلن تسجيل إصابتين بمتحور
Reuters CLH/CO/PKP
تدابير احترازية ضد كورونا في كندا
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أعلنت وزارة الصحة الكندية رصد إصابتين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في مقاطعة أونتاريو.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأحد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2"، أو إذا كان يتسبب بمرض أشد خطورة.

وأثار اكتشاف هذا المتحور، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

المصدر: "رويترز"

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