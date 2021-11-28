إيقاد شمعدان عيد "حانوكا" اليهودي في دبي (صور)

نشر حساب "إسرائيل في دبي" على موقع "تويتر"، التابع للقنصلية الإسرائيلية في دبي صورا لإيقاد شمعدان عيد "حانوكا" اليهودي في دبي بالإمارات.

وعلق الموقع على الصور بالقول: "هذه الاحتفالات بعيد الحانوكا من دبي وليست من إسرائيل. عيد حانوكا سعيد!"

هذه الاحتفالات بعيد ال #حانوكا من دبى وليست من إسرائيل 🕎

عيد حانوكا سعيد!

Happy Hanukkah 🕎 from Dubai! pic.twitter.com/67H2CMpj6C — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) November 28, 2021

مستوطنون يوقدون شعلة "عيد الحانوكاه" في معرض إكسبو دبي pic.twitter.com/2QX9M07sPp — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) November 28, 2021

و"الحانوكا" هو أحد الأعياد اليهودية، يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام، ويتراوح موعده حسب التقويم العبري بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، حيث يحتفل اليهود أثناء ذلك العيد ويمتنعون خلاله عن الحداد والحزن والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

المصدر: RT