بريتوريا: جنوب إفريقيا على اتصال مع "الصحة العالمية بشأن سلالة "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أنها على اتصال مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى بشأن انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أكد الدكتور صادق كريم، مدير قسم العمليات بوزارة الصحة في محافظة كيب الغربية بجمهورية جنوب إفريقيا، أن علماء الطب في بلاده بحاجة إلى دعم مالي لمواصلة بحوثهم. وقال كريم: "العلماء من جنوب إفريقيا جزء من فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، وهم يتعاونون مع العديد من زملائهم في دول مختلفة".

وتابع: "من حسن حظ جنوب إفريقيا أنها تتمتع ببرنامج NGS-SA لمراقبة الجزيئات، وهو من أفضل البرامج من هذا النوع في العالم. يجب علينا مواصلة التعاون الجاري ونريد تطويره ونحتاج إلى تمويل لمواصلة عملنا".

ويوم الجمعة الماضي قررت منظمة الصحة العالمية، في أعقاب اجتماع طارئ، تصنيف متحور B.1.1.529 الجديد من فيروس كورونا المستجد، والذي تم كشفه في جنوب إفريقيا، بالمثير للقلق. وأطلقت المنظمة على المتحور المذكور اسم "أوميكرون"، نسبة إلى الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية.

المصدر: "نوفوستي"