انطلاق مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات "الصفقة النووية" مع إيران

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، اليوم السبت، بدء مشاورات غير رسمية استعدادا لاستئناف المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال أوليانوف عبر حسابه بموقع "تويتر": انطلقت في فيينا أولى المشاورات الثنائية غير الرسمية في فيينا استعدادا لاستئناف المفاوضات رسميا يوم الاثنين لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".

В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД. Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 27, 2021

وأضاف الدبلوماسي أن "التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ما زال يتطلب جهودا كبيرة".

يذكر أن الأطراف قد أجرت 5 جولات تفاوضية في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين قبل تعليقها بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

وتهدف المفاوضات إلى عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها من جانب واحد عام 2018، وعودة إيران إلى تطبيق كافة التزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتشترط إيران لإحياء الاتفاق رفع الولايات المتحدة كافة العقوبات المفروضة على طهران في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي ذلك على خلفية خلافات عالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتلخص أساسا في عدم سماح حكومة إيران للمفتشين الدوليين بإصلاح الكاميرات المتضررة في موقع كرج النووي، الذي تعرض لحادث تخريبي مزعوم في الصيف الماضي، وتساؤلات الوكالة بشأن العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة غير مرخص بها لممارسة الأنشطة النووية في إيران.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات