روسيا: تشكيل "أوكوس" يهدد نظام الحد من انتشار النووي وتداعياته تستحق اهتماما بالغا

حذرت روسيا من أن إبرام شراكة "أوكوس" العسكرية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد يجلب تداعيات خطيرة إلى نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، خلال جلسة عقدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة لمناقشة "أوكوس"، من أن "مضمون هذه المبادرة والعواقب المحتملة لتطبيقها تستدعي قلقا ملموسا"، قائلا: "اتضح حتى الآن أن تشكيل "أوكوس" يجلب مخاطر ملموسة إلى الأمن الدولي ويتسبب في زيادة التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها ولا يتماشى مع مسؤوليات أطراف الشراكة في مجال منع انتشار النووي".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن خطط إمداد أستراليا بغواصات نووية بمساعدة أمريكا وبريطانيا تجلب "تأثيرا تخريبيا" إلى نظام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك قبيل مؤتمر دولي خاصة باستعراض تطبيق هذه المعاهدة.

وأبدى أوليانوف قلق موسكو إزاء تصريحات الجانب الأسترالي عن استعداده لاستقبال كل أنواع الطائرات الحربية الأمريكية في أراضيها، مذكرا بأن معاهدة "ستارت-3" الخاصة بتخفيض الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن يحظر نشر قاذفات استراتيجية أمريكية خارج حدود الولايات المتحدة.

كما أكد المندوب أن روسيا تراقب أيضا خطر امتداد "المهام النووية المشتركة" لحلف الناتو إلى أستراليا، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تخالف نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأعرب أوليانوف عن قلق روسيا إزاء "الفراغ الإعلامي" المتواصل حول "أوكوس" خلال شهرين مرا منذ الإعلان عن تشكيلها والغياب التام للشفافية بخصوص هذه الشراكة.

وشدد المندوب الروسي على أن عواقب تشكيل "أوكوس" تستحق اهتماما بالغا، مبديا أمل موسكو في أن "تسود العقلانية"، وأن تخلص الدول الأطراف في الشراكة، عند انتهاء فترة 18 شهرا حددتها لإكمال صياغة صفقتها، إلى ضرورة تعليق المشروع الخاص بالغواصات النووية نظرا لمواقف المجتمع الدولي.

وشدد الدبلوماسي على الأهمية القصوى لإطلاع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مجلس المحافظين بشكل دوري على تطورات التعاون بين الوكالة وثلاثية "أوكوس"، مشيرا إلى ضرورة ضمان "أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة" في هذه المسألة.

المصدر: RT