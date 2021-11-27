فرنسا ترحب باتفاق تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا

رحبت فرنسا التي تتولى اعتبارا من الأول من يناير الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، باتفاق تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا معتبرة أنه يوفر "قاعدة عمل متينة للغاية" لإصلاح أوروبا.

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وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، خلال لقاء مع شباب من تنظيم مكتب الشبيبة الفرنسي-الألماني "إنه اتفاق ائتلاف جيد جدا من الناحية الأوروبية لفرنسا كما لشريكها الرئيسي ألمانيا".

وأوضح: "اتفاقية تشكيل الائتلاف الألماني تنص على التزامات في ميادين عدة منها المناخ والحقوق الاجتماعية وحتى إصلاح أوروبا".

وأضاف أن الائتلاف المقبل الذي يشارك فيها الاشتراكيون-الديموقراطيون والخضر والليبراليون يلتزم تطبيق "سياسة تجارية أكثر مراعاة للبيئة" و"هي نقطة تدفع بها فرنسا كثيرا إلى الأمام".

وأردف بون: "كل هذا يوفر قاعدة عمل متينة للغاية وإيجابية للغاية فضلا عن أن الرسالة العامة حول أوروبا وحول السيادة الأوروبية واضحة جدا".

وشدد بون على أن "المحرك الفرنسي-الألماني قوي ويظل اليوم لا غنى عنه أكثر من ذي قبل في أوروبا التي تضم 27 عضوا، والمتباينة نسبيا".

لكنه أكد "من الخطأ الظن أن ألمانيا وفرنسا تقرران عن الآخرين، لديهما واجب القيام باقتراحات للآخرين والاتفاق وليس فرض قرارات".

وأعلن الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتس، الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق ليتولى بعد رحيل أنغيلا ميركل عن السلطة، رئاسة أول حكومة مع الخضر والليبراليين في ما يشكل ائتلافا غير مسبوق.

وشددت السلطات الفرنسية على نيتها البدء بالعمل سريعا مع الحكومة الألمانية الجديدة.

المصدر: "أ ف ب"