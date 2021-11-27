مقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان بعد إعلان سلطاتها التقارب مع الصين

أعلنت الشرطة في جزر سليمان، فجر السبت، عن مقتل 3 أشخاص في العاصمة هونيارا جراء الاضطرابات التي تشهدها الدولة الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت الشرطة، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أنها عثرت على جثث 3 أشخاص متفحمة داخل غرفتين في مبنى متجر محترق في الحي الصيني في هونيارا مساء الجمعة.

وهذه الحالة هي الأولى لسقوط قتلى التي يبلغ عنها في ظل أعمال الشغب التي تسهدها جزر سليمان منذ 24 نوفمبر بعد إعلان السلطات عن قرار لإقامة علاقات أوثق مع الحكومة الصينية بعد سنوات من التركيز على التعاون مع تايوان.

واندلعت اضطرابات واسعة في جزيرة مالايتا التي قدمت منها مجموعات كبيرة من المحتجين إلى هونيارا، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات من الشرطة والجيش لمساعدة السلطات المحلية في بسط الاستقرار والأمن.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات