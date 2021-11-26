بوتين: اجتماعنا مع علييف وباشينيان كان بناء وتم الاتفاق على تشكيل آليات لترسيم الحدود

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اتفاق بين نظيره الأذربيجاني، إلهام علييفه، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على تشكيل آليات لترسيم الحدود بين اذربيجان وأرمينيا.

وأعرب بوتين، في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة سوتشي الروسية واستمر نحو 3 ساعات، عن شكره لعلييف وباشينيان على "موافقتهما على القدوم إلى روسيا اليوم وبحث الأوضاع التي تتشكل حاليا في قضايا تسوية قضية قره باغ والمنطقة بشكل عام".

وتابع: "يجب أن أشير إلى أننا عملنا منذ البداية بصورة بناء للغاية وقمن بتحليل عميق للوضع الذي تشكل حتى الآن".

وأردف بوتين: "اتفقنا حول عدد من القضايا التي أعتبرها محورية. والأولى منها تتمثل في الاتفاق على تشكيل آليات حتى نهاية هذا العام لترسيم وفصل الحدود بين الدولتين. آمل في أن يحدث ذلك في اسرع وقت ممكن. لا توجد أي عراقيل أمام إنشاء هذه الآليات".

كما ذكر الرئيس الروسي أن تم تحقيق تقدم فيما يخص القضايا الإنسانية، خاصة التوصل إلى اتفاق حول فك حجب ممرات النقل.

وتلعب روسيا، التي تقيم علاقات وثيقة مع كل من أذربيجان وأرمينيا، دور الوساطة في النزاع العسكري السياسي بين الطرفين المستمر منذ أواخر الحقبة السوفييتية حول إقليم قره باغ.

وجرت محادثات اليوم في سوتشي على خلفية حوادث عسكرية متكررة على الحدود بين الدولتين في ظل الحرب الجديدة التي جرت في المنطقة خريف 2020 واستعادت نتيجتها اذربيجان حوالي ثلثي الأراضي التي خسرتها في التسعينيات جراء الأعمال القتالية مع جمهورية قره باغ المعلنة من طرف واحد والمدعومة عسكريا من يريفان.

المصدر: وكالات