الوكالة الأوروبية للأدوية تعلق على فكرة تكييف اللقاحات مع المتحور الجديد

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الجمعة، إنه من "السابق لأوانه" التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي اكتشف في جنوب إفريقيا.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطة الأوروبية قولها: "من السابق لأوانه في الوقت الحالي التفكير في تكييف اللقاحات (...) من أجل مكافحة هذا المتحور الجديد".

وأطلق على المتحور الجديد تسمية "بي.1.1.529"، وقد رصدت في جنوب إفريقيا مع نسخ عديدة لها، حيث يحتمل أن تكون شديدة العدوى حسب علماء جنوب إفريقيا.

وسجلت إصابة بهذا المتحور في بلجيكا، هي الأولى التي يعلن عنها في أوروبا، بينما أوقفت دول عدة في العالم الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا أو فرضت قيودا عليها.

المصدر: "أ ف ب"