بريطانيا.. طعن طفلة حتى الموت في ليفربول

أعلنت الشرطة البريطانية إن الطفلة، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عاما، تعرضت، مساء يوم أمس الخميس، للطعن حتى الموت في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا.

وقد تم القبض على أربعة صبية، يبلغ اثنان منهم 13 عاما، والآخران 14 و15 عاما، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

وتعتقد الشرطة أن آفا وأصدقاءها الصبية قد دخلوا في جدال كلامي، أدى إلى الاعتداء على آفا "مما تسبب في إصابات كارثية قاتلة لها" وهرب الجناة.

APPEAL | We have today (Fri) launched a murder investigation following an incident in #Liverpool city centre last night (Thurs) following which a 12 year-old girl, Ava White (pictured) sadly died. Four males have been arrested on suspicion of murder: https://t.co/94rlv5CBsWpic.twitter.com/HzxGxBPNNU — MerPol Liverpool City Centre (@MerPolCityCen) November 26, 2021

وقال مساعد رئيس الشرطة جون روي: "نقدم تعازينا لعائلة آفا، لا ينبغي على أي والد أن يسمع من الشرطة أن طفله قد مات".

وأضاف: "يجب أن يكون موت آفا تذكيرًا لنا جميعا بالدور الذي يجب أن يلعبه كل منا في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات".

An extensive cordon remains at the scene which includes Williamson Square, Tarleton Street, Church Street, Church Alley, School Lane crossing over Hanover Street on to Fleet Street while forensic investigations are carried out pic.twitter.com/3Oy1GR5fmf — Charlotte Hadfield - Echo (@Charl_hadfield) November 26, 2021

المصدر: "الإندبندنت"